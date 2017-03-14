Румменигге призывает Киммиха набраться терпения и приводит в пример Лама

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рекомендует полузащитнику команды Джошуа Киммиху набраться терпения и не выражать недовольства по поводу недостаточной игровой практики. В связи с этим Румменигге вспомнил капитана немецкого гранда Филиппа Лама.
«Джошуа молод. Я могу вспомнить Лама в возрасте Киммиха. Мы должны были тогда отдать его на два года в аренду «Штутгарту». В клубе считали, что Филипп в ближайшее время не станет футболистом основного состава», — цитирует Румменигге tz.
По итогам 24 туров Бундеслиги Киммих принял участие в 18 матчах, выйдя на поле в основном составе в 10 из них. Игрок отметился 4 голами и 1 результативной передачей.