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Долматов: я счастлив снова вернуться в ЦСКА, это почти родной для меня клуб

14 марта 2017, вторник. 14:00. Футбол
Бывший главный тренер ЦСКА Олег Долматов, недавно назначенный на пост координатора молодёжной команды «армейцев», рассказал о своей новой должности.

«Я буду работать в школе ЦСКА. В мою задачу входит просмотр игр и футболистов. Также буду проводить тактические занятия с тренерами. Так получилось, что снова оказался в «армейском» клубе. Скажу честно – соскучился по работе. Я больше ничего делать-то и не умею. ЦСКА – это для меня почти родной клуб, счастлив снова вернуться. Он очень много для меня значит. Я рад помочь «армейцам». Немного уже успел познакомиться с ребятами, ведь весь зимний период я ездил и смотрел игры», — сказал Долматов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА Олег Долматов
Новости. Футбол
14 марта 2017, вторник
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