Долматов: я счастлив снова вернуться в ЦСКА, это почти родной для меня клуб

Бывший главный тренер ЦСКА Олег Долматов, недавно назначенный на пост координатора молодёжной команды «армейцев», рассказал о своей новой должности.
«Я буду работать в школе ЦСКА. В мою задачу входит просмотр игр и футболистов. Также буду проводить тактические занятия с тренерами. Так получилось, что снова оказался в «армейском» клубе. Скажу честно – соскучился по работе. Я больше ничего делать-то и не умею. ЦСКА – это для меня почти родной клуб, счастлив снова вернуться. Он очень много для меня значит. Я рад помочь «армейцам». Немного уже успел познакомиться с ребятами, ведь весь зимний период я ездил и смотрел игры», — сказал Долматов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.