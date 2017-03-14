«Рома» заинтересована в услугах Луиса Энрике

Руководство «Ромы» заинтересовано в услугах главного тренера «Барселоны» Луиса Энрике, утверждает Il Messaggero.
В последние дни СМИ писали о том, что нынешний наставник римской команды Лучано Спаллетти по окончании текущего сезона покинет свой пост.
Согласно информации источника, президент «Ромы» Джеймс Паллотта хочет иметь в своём распоряжении сильную команду с психологией победителя и считает, что Луис Энрике был бы идеальным специалистом для этого. Правда, в клубе отнюдь не уверены, что испанский специалист примет предложение, несмотря на то что после нынешнего сезона он покинет «Барселону».
Луис Энрике уже работал у руля «Ромы», возглавляя команду с 2011 по 2012 год, после чего возглавил «Сельту».