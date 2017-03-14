«МЮ»: безопасность болельщиков «Ростова» под контролем полиции Великобритании

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» рассказала корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину о том, как клуб планирует обеспечить безопасность болельщиков «Ростова» во время матча Лиги Европы в Манчестере. После беспорядков на Евро-2016 в Марселе между российскими и английскими болельщиками остаются очень напряжённые отношения.
«У полиции Великобритании есть специальный план и ряд мероприятий, которые обеспечат безопасность как болельщиков «Ростова» в Манчестере до матча и после него, так и болельщиков «МЮ». Мы доверяем полиции Великобритании», — сказали в пресс-службе клуба.
Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом» состоится 16 марта. Начало – 23:05 мск. Первая игра завершилась вничью (1:1).