Миланское дерби начнётся в 12:30 для удобства китайских болельщиков

Матч 32-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Миланом», который запланирован на 15 апреля, начнётся в 12:30 по местному времени (14:30 по московскому). Об этом сообщается в официальном «твиттере» нерадзурри.
По данным итальянских СМИ, столь раннее начало встречи призвано обеспечить телеаудиторию и болельщиков из Китая, которые смогут посмотреть миланское дерби в приемлемое для них время. Таким образом, игра «Милан» — «Интер» по пекинскому времени начнётся в 19:30.
После 28 туров «Милан» занимает в турнирной таблице Серии А седьмое место, а «Интер» располагается на пятой позиции.