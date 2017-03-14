А. Бутенко: горжусь назначением Карасёва на матч «Атлетико» — «Байер»

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал назначение российской бригады арбитров Сергея Карасёва на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Байером». Помогать Карасёву будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин, резервным арбитром назначен Игорь Демешко, дополнительные судьи — Сергей Лапочкин и Сергей Иванов.
«Просто отлично, что российская бригада во главе с Сергеем Карасёвым назначена на матч «Атлетико» – «Байер»! Горжусь тем, что наш судейский корпус представлен на столь высоком уровне. Не сомневаюсь, что Сергей хорошо отработает на этой встрече. У него есть лидерские и профессиональные качества, которые соответствуют игре такого уровня. Карасёв это подтвердил на чемпионате Европы во Франции», — сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
Ответный матч между «Атлетико» и «Байером» состоится 15 марта в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон», начало — в 22:45 мск. В Германии «Атлетико» добился победы со счётом 4:2.