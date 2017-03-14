Директор «Мордовии»: де-факто командой будет руководить Мустафин, де-юре – Сёмин

Директор «Мордовии» Алексей Порфененко прокомментировал назначение Андрея Сёмина главным тренером команды. Сын наставника «Локомотива» Юрия Сёмина сменил на этом посту Дмитрия Черышева.
«По регламенту главный тренер команды должен иметь лицензию Pro. У Андрея Сёмина она есть, есть определённый опыт, и специалист работал в стане нашей команды не так давно. Надо понимать, что де-факто командой руководит Марат Мустафин, де-юре – Сёмин. Андрей Юрьевич принимает участие в тренировочном процессе, проводит анализ игры и представляет «Мордовию» на пресс-конференциях. Такая практика распространена во многих клубах, например в «Ростове».
Задача у Сёмина одна – побеждать в каждом матче, сохранять прописку в ФНЛ и статус профессионального клуба. Контракт с Андреем Юрьевичем рассчитан до конца сезона», — сказал Порфененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.