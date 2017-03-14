Роналду рассказал, сколько делает приседаний за один день для поддержания формы

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, представляя свой новый спортзал «CR7 Crunch Fitness» в одном из районов Мадрида, рассказал, как он ежедневно поддерживает свою физическую форму.
«Это неправда, что я делаю по 3000 приседаний каждый день. Я обычно занимаюсь четыре или пять раз в неделю и делаю по 200 или 300 приседаний. Делать их слишком много не очень хорошо, потому что вы будете чувствовать боль в пояснице», — цитирует португальца Daily Mail.
В текущем сезоне 31-летний игрок провёл в чемпионате Испании 21 матч и забил 19 мячей.