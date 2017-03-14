Во время КК-2017 для болельщиков запустят 260 бесплатных поездов

Во время проведения Кубка конфедераций — 2017 между городами-организаторами будут курсировать бесплатные дополнительные поезда для обладателей билетов на матч. Об этом рассказал генеральный директор АНО «Транспортная дирекция — 2018» Терентий Мещеряков. В каждом поезде будут организованы специальные места для маломобильных граждан и сопровождающего.
Во время проведения соревнований по шести маршрутам будет курсировать более 260 дополнительных бесплатных поездов. Поезда будут состоять из комфортабельных купейных вагонов, на некоторых маршрутах следования будут курсировать составы из двухэтажных вагонов.
«Праздник футбола должен быть доступен для всех. Доехать на стадион должен каждый желающий независимо от его возможностей. Именно поэтому во всех бесплатных поездах, которые будут курсировать между городами-организаторами во время Кубка, мы предусмотрели наличие специальных купе для маломобильных зрителей футбола», — цитирует Мещерякова пресс-служба дирекции.
Места для людей с ограниченными возможностями будут располагаться в штабных вагонах, которые есть в каждом составе. Коридоры, купе, дверные проёмы в вагонах сделаны с учетом передвижения на инвалидном кресле. За время проведения игр бесплатные поезда смогут перевезти более 250 маломобильных пассажиров.