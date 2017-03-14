Фан-зона чемпионата мира—2018 в Москве будет рассчитана на 42,5 тыс. зрителей

Фан-зона чемпионата мира—2018 в Москве будет расположена перед главным зданием МГУ и рассчитана на 42,5 тыс. зрителей. Об этом сообщил сегодня руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев.
«Кубок конфедераций не пользуется такой популярностью, как чемпионат мира. Не потому, что он ниже уровнем, а потому, что в Москве пройдёт всего четыре матча, причём не самых топовых с точки зрения зрелищности. За исключением матча Россия — Португалия. Супербольшого наплыва болельщиков мы не ждём.
По требованию ФИФА город, принимающий чемпионат мира, может иметь лишь одну официальную фан-зону. Таким местом станет площадка перед главным зданием МГУ, это уже согласовано. Фан-зона будет рассчитана на 42 500 зрителей. Она будет открываться в день матча и закрывать через пару часов после окончания игры. Это официальная фан-площадка, которая будет располагаться перед зданием МГУ.
Количество волонтёров на Кубке конфедераций составит 1850 человек, на чемпионате мира оно увеличится вдвое», — передаёт слова Гуляева корреспондент «Чемпионата» Владислав Гринчик.