Бони: жалею, что перешёл в «Сток Сити», не понимаю, зачем я сюда приехал

Нападающий Вильфрид Бони разочарован своим положением в «Сток Сити». Футболист связан контрактными обязательствами с «Манчестер Сити», но нынешний сезон на правах аренды проводит в «Сток Сити». Ивуариец принял участие в 10 матчах АПЛ, но последний раз выходил на поле 27 декабря прошлого года.
«Я хочу знать, почему я не играю. Это сводит меня с ума. Люди говорят, что всё хорошо, что всё в порядке, но вы не играете. Я спросил тренера – почему я не выхожу на поле? Он сказал, что я хорошо работаю, ему нравится моё отношение к делу, но я почему-то не получаю игровой практики.
Последний раз тренер сказал, что мне нужно быть терпеливым. Терпеть что? Я не играю, а для этого нет причины.
Жалею ли я, что выбрал «Сток Сити»? Да, конечно. Иногда я удивляюсь и задаюсь вопросом, зачем я сюда приехал», — цитирует Бони Mirror.
Контракт 28-летнего Бони с «Манчестер Сити» истекает летом 2019 года.