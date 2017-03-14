В Москве во время КК-2017 не ожидают очень большого наплыва туристов

Во время Кубка конфедераций—2017 и чемпионата мира—2018 будут действовать маршруты, по которым участники и болельщики смогут попасть на мероприятия. Об этом сообщил сегодня руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев. Также он отметил, что не ожидает большого количества туристов во время Кубка конфедераций—2017.
«Есть определённые правила, по которым размещение осуществляется в непосредственной близости от арены. Все маршруты, которые прорабатываются, они согласованы с оргкомитетом и с учётом того, чтобы болельщикам было комфортно попасть на то или иное мероприятие. В основном это маршруты, связанные с проведением мероприятия, но это ни в коем случае не должно препятствовать жизни людей и туристов, которые здесь будут находиться. Город будет жить нормальной жизнью, он не будет парализован. Наша основная задача — сделать пребывание и обычных граждан, и туристов максимально комфортным. Мы будем учитывать всё это обязательно.
Кубок конфедераций не столь востребованный турнир, как чемпионат мира. Состоится гораздо меньше матчей, и в первую очередь российским болельщикам будут интересны матчи с участием нашей сборной. Мы не ожидаем супербольшого наплыва туристов. К примеру, вместимость стадиона «Открытие» всего 45 тыс. человек. Вот и делайте ваши выводы. Ещё раз хочу сказать, что Москва продолжит жить туристической жизнью и примет большое количество туристов, которые просто хотят посетить наш город, а не только стать участниками большого праздника футбола», — передаёт слова Гуляева корреспондент «Чемпионата» Артём Игнатов.