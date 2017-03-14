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Беленов, Дзагоев и Самедов стали MVP 19-го тура РФПЛ

14 марта 2017, вторник. 16:52. Футбол
Вратарь «Уфы» Александр Беленов, полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев и хавбек «Спартака» Александр Самедов стали MVP 19-го тура РФПЛ.

Все трое футболистов набрали по 11 очков. В голосовании экспертов и журналистов единоличное лидерство закрепил за собой Беленов, обеспечивший уфимцам домашнюю победу над «Крыльями Советов» (1:0). Ему члены постоянного жюри отдали девять баллов. Всего по одному очку Александр получил от читателей портала в опросах в соцсети «ВКонтакте» и на странице проекта MVP.

Дзагоев разместился по итогам опроса жюри на втором месте, собрав семь голосов. Ещё четыре автор гола и двух результативных передач в матче с «Томью» (4:0) добрал в голосованиях пользователей «Чемпионата», которые дважды поставили его на второе место.

На звание MVP 19-го тура РФПЛ также претендовали Александр Анюков («Зенит»), Павел Мамаев («Краснодар»), Дмитрий Комбаров («Спартак»), Алексей Ионов (ЦСКА), Роланд Гиголаев («Амкар») и Федерико Расич («Арсенал»).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Спартак ФК Уфа Алан Дзагоев Александр Беленов Александр Самедов MVP РФПЛ
Новости. Футбол
14 марта 2017, вторник
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