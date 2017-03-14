Беленов, Дзагоев и Самедов стали MVP 19-го тура РФПЛ

Вратарь «Уфы» Александр Беленов, полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев и хавбек «Спартака» Александр Самедов стали MVP 19-го тура РФПЛ.
Все трое футболистов набрали по 11 очков. В голосовании экспертов и журналистов единоличное лидерство закрепил за собой Беленов, обеспечивший уфимцам домашнюю победу над «Крыльями Советов» (1:0). Ему члены постоянного жюри отдали девять баллов. Всего по одному очку Александр получил от читателей портала в опросах в соцсети «ВКонтакте» и на странице проекта MVP.
Дзагоев разместился по итогам опроса жюри на втором месте, собрав семь голосов. Ещё четыре автор гола и двух результативных передач в матче с «Томью» (4:0) добрал в голосованиях пользователей «Чемпионата», которые дважды поставили его на второе место.
На звание MVP 19-го тура РФПЛ также претендовали Александр Анюков («Зенит»), Павел Мамаев («Краснодар»), Дмитрий Комбаров («Спартак»), Алексей Ионов (ЦСКА), Роланд Гиголаев («Амкар») и Федерико Расич («Арсенал»).