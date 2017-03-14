Вратарь «Байера» Лено может сыграть против «Атлетико», несмотря на перелом носа

Голкипер «Байера» Бернд Лено, скорее всего, примет участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико». После встречи 24-го тура немецкой Бундеслиги с «Вердером» (1:1), врачи диагностировали у Лено перелом носа.
Пресс-служба УЕФА сообщает, что на следующий день после матча 25-летний голкипер был прооперирован. Несмотря на повреждение, Лено отправится в Мадрид и может выйти на поле.
Матч «Атлетико» — «Байер» состоится 15 марта. Начало встречи – 22:45 мск. В первом матче «матрасники» выиграли – 4:2.
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