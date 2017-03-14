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«Зенит» показал оригинальный розыгрыш штрафного в исполнении детей Данни
14 марта 2017, вторник. 17:15.
Футбол
«Зенит» показал оригинальный розыгрыш штрафного в исполнении детей полузащитника сине-бело-голубых
Мигела Данни
.
Франсишку
и
Бернарду Данни
играют в академии «Зенита».
Этот гол был забит на матче Кубка дружбы «Зенит» U13 – «Лахти» U13.
Видео эпизода доступно в официальном аккаунте «Зенита» в социальной сети «Твиттер»
.
Источник:
«Чемпионат»
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ФК Зенит
Мигел Данни
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