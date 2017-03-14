Чичарито побрился налысо, проиграв спор о победителе Супербоула

Форвард «Байера» Хавьер Эрнандес сменил имидж после того, как проиграл спор на победителя Супербоула. Чичарито побрился налысо и выложил ролик на своей странице в «Инстаграме».
Финальный матч североамериканской Национальной футбольной лиги между «Атланта Фэлконс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс» (28:34) состоялся 5 февраля. Для «Пэтриотс» эта победа в Супербоуле стала пятой в истории. Ранее команда побеждала в финале NFL в 2001, 2003, 2004 и 2014 годах. «Фэлконс» участвовали во втором Супербоуле в своей истории, оба матча команда проиграла.