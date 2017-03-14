Браими: я всё тот же футболист, ничего не изменилось

Полузащитник «Порту» Ясин Браими поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» и ответил на вопрос о своей форме. В первом матче в Португалии «Ювентус» победил со счётом 2:0. Вторая игра пройдёт в Турине 14 марта.
«Я всё тот же игрок. Я тот, кем был всегда. Ничего не изменилось. Делаю всё, чтобы помочь моим партнёрам и клубу в достижении поставленных целей. Я счастлив в „Порту“. Я хорошо играю и хочу постоянно прогрессировать.
Матч с „Ювентусом“ будет сложным, но приехали сюда, чтобы показать характер», — цитирует Браими сайт УЕФА.
В 23 матчах нынешнего сезона Браими забил пять голов и отдал четыре результативных передачи.