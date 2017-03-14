Видео с графикой 3D ключевых спорных моментов матча «Амкар» – «Зенит»

В частности, в видеонарезке с графикой 3D можно увидеть моменты с незасчитанным голом «Зенита» на 7-й минуте встречи, а также гол «Амкара» на 34-й минуте. Эти два эпизода, как и решение судьи не назначать пенальти в пользу «Зенита» после падения Дзюбы в штрафной площади «Амкара» на 66-й минуте, вызвали недовольство судейством у клуба из Санкт-Петербурга.
Встреча, которую обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным, закончилась победой пермяков со счётом 1:0. Сегодня контрольно-квалификационная комиссия оценила судейство матча «Амкар» — «Зенит». Комиссия признала верными ключевые решения арбитров матча.