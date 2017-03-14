Митрофанов: кредит доверия Луческу большой, настроены на борьбу за чемпионство

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов сообщил, что клуб продолжает доверять главному тренеру Мирче Луческу, несмотря на вылет из Лиги Европы и неудачную игру в РФПЛ.
«Луческу — опытный тренер, кредит доверия к нему большой. Понятно, что не всё идёт гладко, потому что произошло довольно большое обновление состава. Да, есть какие-то сложности, но команда работает, и работает напряжённо. Все ребята настроены на борьбу за чемпионство. Ну и что, что отрыв 8 очков за 11 туров до конца? Если бояться играть в футбол и постоянно смотреть на отрыв, то тогда зачем вообще участвовать в соревнованиях?» — цитирует Митрофанова «Матч ТВ».