Вальбуэна: я рад, что настоящий «Марсель» постепенно возвращается

Полузащитник «Лиона» Матьё Вальбуэна, ранее выступавший за «Марсель» и «Динамо», признался, что продолжает следить за «Марселем». У французского клуба в прошлом году сменился владелец — им стал американец Фрэнк Маккорт.
«Мне радостно видеть возрождение „Марселя“. Было больно смотреть, как команда теряла страсть, как падала посещаемость домашних матчей. Я всегда говорил, что „Марсель“ навеки останется в моём сердце. Теперь настоящий „Марсель“ постепенно возвращается. Думаю, победы придут», — сказал Вальбуэна в интервью RMC Sport.