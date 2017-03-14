Бакка дисквалифицирован на одну игру за атаку на судью матча с «Ювентусом»

Форвард «Милана» Карлос Бакка дисквалифицирован на одну игру за поведение по окончании проигранного на последних минутах матча 28-го тура итальянской Серии А против «Ювентуса» (1:2). Также футболист оштрафован на € 100 тыс., информирует сайт Серии А.
«Милан» в концовке матча остался вдесятером — на третьей компенсированной ко второму тайму минуте вторую жёлтую карточку получил Хосе Эрнесто Соса. А затем в ворота гостей был назначен пенальти за игру рукой со стороны Маттиа Де Шильо. 11-метровый на седьмой компенсированной минуте реализовал Пауло Дибала.
После финального свистка Бакка был очень зол и атаковал уходившего с поля главного рефери игры Давиде Массу. Наставник «Милана» Винченцо Монтелла и функционеры клуба решили остановить конфликт и оттолкнули игрока в сторону.
Таким образом, Бакка пропустит матч Серии А с «Дженоа» (18 марта).