Фабиньо: у «Монако» нет Месси, Суареса и Неймара, но мы постараемся пройти «МС»

Защитник «Монако» Фабиньо перед домашним ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который состоится 15 марта, поделился ожиданиями от игры. Первая встреча закончилась победой англичан со счётом 5:3.
«Не ожидал, что «ПСЖ» вылетит из Лиги чемпионов, но это произошло. Это в очередной раз доказало, что в футболе возможно всё. Мы в преддверии ответной игры уступаем соперинку лишь два мяча, но от этого нам не легче. Мы сыграем против великолепной команды высочайшего уровня.
Не думаем о матче «Барселоны» с «ПСЖ» и о том, как каталонцы смогли ликвидировать отставание. Что-то можно взять на заметку, но мы играем совсем иначе по сравнению с «Барсой». У нас нет Месси, Суареса и Неймара, поэтому полагаемся на собственные силы. Думаю, переломить ход противостояния с «Манчестер Сити» возможно, и мы сделаем всё, чтобы это осуществить», – цитирует Фабиньо GloboEsporte.
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