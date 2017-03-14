Источник: Месси взял на себя функции тренера «Барселоны» до конца сезона

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси взял на себя функции играющего тренера команды до конца сезона и разработал план по завоеванию золотых медалей чемпионата Испании, утверждает Diario Gol.
Аргентинец, который пользуется полной поддержкой партнёров и руководства клуба, убеждён, что, несмотря на осечку в последнем матче с «Депортиво» (1:2), у сине-гранатовых есть все шансы на победу в Примере. Ключевой игрой он считает поединок с «Реалом», который состоится 23 апреля. На текущий момент каталонцы отстают от мадридцев только на два очка, но у «сливочных» есть игра в запасе.
Месси выступает против частой ротации состава главным тренером Луисом Энрике, поскольку без Неймара команда резко теряет в качестве, а Андре Гомеш и Денис Суарес не способны равноценно заменить Андреса Иньесту и Ивана Ракитича.
Контракт «Барсы» с Луисом Энрике истекает в конце сезона, и специалист отказался продлевать сотрудничество.