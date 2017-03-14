Диаме завершил карьеру в сборной Сенегала, чтобы сосредоточиться на «Ньюкасле»

Полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Мохамед Диаме принял решение завершить выступления за сборную Сенегала в возрасте 29 лет и сосредоточиться на клубной карьере.
«Верю в то, что в национальной команде сейчас есть 23 игрока в лучшей форме, чем я. После долгих размышлений осознал, что для меня сейчас подходящее время, чтобы сосредоточиться на выступлениях за клуб», — цитирует Диаме BBC Sport.
Диаме выступал в составе сборной Сенегала с 2011 года, записав на свой счёт 36 матчей за национальную команду. Прошлым летом хавбек перешёл из «Халл Сити» в «Ньюкасл», за который провёл 29 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи в текущем сезоне Чемпионшипа.