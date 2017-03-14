Расходы на подготовку к ЧМ-2018 могут увеличить на 4,7 млрд руб.

Расходы на подготовку к проведению чемпионата мира—2018 в России могут быть увеличены на 4,71 млрд руб. за счёт средств федерального бюджета. Об этом сообщается в проекте постановления правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Согласно проекту, расходы на реализацию программы увеличатся с 638,84 до 643,55 млрд рублей.
В соответствии с текущим вариантом документа итоговая сумма расходов складывается из трёх сумм: 350,45 млрд будет выделено из федерального бюджета, 92,21 млрд — из региональных бюджетов, 196,18 млрд — юридическими лицами.