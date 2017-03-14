Ноубл: многие из тех, кто сейчас ходит на футбол, на самом деле не понимают игры

Капитан «Вест Хэм Юнайтед» Марк Ноубл раскритиковал болельщиков, которые занимаются поисками козлов отпущения в случае неудачной игры их любимой команды.
«Если говорить откровенно, многие люди, которые сейчас ходят на футбол, на самом деле не понимают игры. В футболе всё решают мгновения, и неудачи здесь неизбежны. Приходится жить со многими эмоциями, переживаниями и сожалениями. Те же болельщики, которые громко кричат и жаждут крови, зачастую не имеют представления о происходящем и потенциальных последствиях своих действий.
Арсен Венгер многое сделал для „Арсенала“, но некоторые люди хотят его отставки. А другие желают, чтобы Уэйн Руни поскорее ушел из „МЮ“. Именно поэтому мы являемся капитанами наших клубов — мы можем справиться с этим давлением», — цитирует Ноубла Sky Sports.
Козёл отпущения — особое животное в иудаизме, которое, после символического возложения на него грехов всего народа, отпускали в пустыню.