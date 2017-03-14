«Локомотив» — «Спартак»: большая часть билетов раскуплена за 4 дня до матча

Как сообщили в пресс-службе «Локомотива», билеты на домашнее столичное дерби со «Спартаком» в рамках 20-го тура РФПЛ пользуются повышенным спросом у болельщиков. При этом любителей футбола призвали заблаговременно приобретать билеты на матч.
По положению на 19:00 по московскому времени 14 марта выкуплено более 20 тыс. билетов на игру, которая пройдёт 18 марта на стадионе «Локомотив» (вместительность — 28 800 зрителей). Южная трибуна будет полностью заполнена болельщиками хозяев, Северная — болельщиками гостей.
В данный момент в кассах стадиона и онлайн-продажах всё ещё доступны билеты на различные сектора. Обладатели клубных карт «Локомотива» имеют возможность приобрести билеты на Южную трибуну.
Перед этой встречей «Спартак» (44 очка) располагается на первом месте в турнирной таблице РФПЛ, «Локомотив» (26) находится на десятой строчке.