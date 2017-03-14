Санетти: «Интером» руководят компетентные люди со стратегическим планом

Вице-президент «Интера» и бывший капитан миланской команды Хавьер Санетти рассказал о стратегии китайских владельцев клуба.
«Suning, которая купила клуб прошлым летом, — сильная и амбициозная компания, с большим уважением относящаяся к истории «Интера». Они изменили управленческий подход, он стал более интернациональным, а ведь это ключевой принцип в наши дни. Клубом руководят компетентные люди со стратегическим планом.
Suning приехала в Италию, зная, что покупает большой клуб и хочет построить нечто важное. Философия понятна: мы ориентируемся на великих игроков, вне зависимости от их национальности. Они должны ценить цвета „Интера“ и бороться за них», — цитирует Санетти Football Italia.