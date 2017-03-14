«Ростов» объявил о переходе защитника сборной Черногории Марко Симича. Контракт рассчитан до конца сезона.
«Уважаемые болельщики, мы рады сообщим вам о том, что защитник Марко Симич подписал контракт с командой. Соглашение рассчитано до конца сезона и может быть продлено в дальнейшем. Марко родился в 1987 году, является воспитанником футбольной школы белградского «Партизана».
Выступал за футбольные клубы «Раднички», «Младеновац», «Гонвед», «Бежания», «Ягодина», БАТЭ, «Кайсериспор», «Хапоэль» (Тель-Авив). За сборную Черногории провел 17 матчей», — информирует сайт «Ростова».