Чех: каждый игрок «Арсенала» должен разделять ответственность за результаты

Вратарь «Арсенала» Петр Чех призвал партнёров собраться и постараться улучшить положение команды.
«Игроки, очевидно, должны разделять ответственность. Каждый должен разделять ответственность за положение, в котором мы находимся, и каждый должен работать, чтобы вытащить себя и клуб из этой ситуации.
На этой неделе нам было особенно трудно, после вылета из ЛЧ от рук „Баварии“ нужно было убедиться, что мы хорошо подготовились к „Линкольну“. Мы забронировали место на «Уэмбли» и с нетерпением ждём полуфинала Кубка Англии. Но очевидно, что нам нужно улучшить свои позиции в АПЛ — именно это сейчас будет иметь решающее значение», — цитирует Чеха сайт «Арсенала».