Гвардиола: лучший способ защиты — забивать самому

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Монако» (15 марта). Дома «горожане» победили со счётом 5:3.
«Я здесь для того, чтобы помочь команде выйти в следующий раунд. Хочу, чтобы с первой минуты команда атаковала и боролась за результат. Мы должны забить в этом матче. У «Монако» замечательная команда. Завтра болельщики увидят красивый футбол.
Лучший способ защиты – забивать свои голы. Неудачу потерпит тот, кто будет думать только об обороне. Главная задача – стараться забить. Мы забили пять в первом матче с «Монако», но это было непросто», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «Сити».
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