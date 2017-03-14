Пирло: MLS нужно избавиться от лимита зарплат, чтобы конкурировать с Китаем

Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло считает, что MLS необходимо избавиться от лимита зарплат для того, чтобы конкурировать с чемпионатом Китая и другими лигами по части приглашения звёздных игроков. Сейчас в американской лиге действует лимит, согласно которому в каждом клубе не может быть более трёх игроков, зарплаты которых не ограничены лимитом.
«Думаю, ограничения по трансферам в MLS стоит отменить. Три игрока, которые по правилам не входят в лимит зарплат клуба, – этого недостаточно для того, чтобы убедить приехать в лигу большее количество звёзд. Нужно разработать более свободную систему для покупки и продажи игроков без ограничений. Теперь конкуренция исходит даже от чемпионата Китая. Для того чтобы конкурировать с ними и другими лигами, нужно избавиться от этих ограничений», — цитирует Пирло La Gazzetta dello Sport.