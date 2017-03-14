Санья: «Монако» — сильная команда, но «Ман Сити» ей не уступает

Защитник «Манчестер Сити» Бакари Санья поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Монако» (15 марта). Дома «горожане» победили со счётом 5:3.
«Обе команды предпочитают атакующий футбол, так что завтрашний матч будет интересным. «Монако» выиграл много матчей Лиги 1 на своём поле и постарается забить завтра. «Монако» — сильная команда, но мы не уступаем ей. Завтрашний матч определит сильнейшего. Мы верим в себя: каждую неделю мы играем в важнейших матчах АПЛ», — цитирует Санья пресс-служба «Сити».
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