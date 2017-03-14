«Ювентус» — «Порту»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Порту». В первой игре туринцы победили 2:0.
«Ювентус»: Буффон, Дани Алвес, Бонуччи, Бенатиа, Сандро, Маркизио, Хедира, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.
«Порту»: Касильяс, М. Перейра, Маркано, Лаюн, Фелипе, Данилу, Андре, О. Торрес, Браими, Силва, Тикиньо.
Встреча начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Порту».
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