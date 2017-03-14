Объявлены стартовые составы «Лестера» и «Севильи» на ответный матч

Объявлены стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лестер Сити» и «Севильей». В первой игре испанцы дома победили со счётом 2:1.
«Лестер»: Шмейхель, Симпсон, Хут, Морган, Фукс, Олбрайтон, Ндиди, Марез, Дринкуотер, Окадзаки, Варди.
«Севилья»: Рико, Рами, Пареха, Меркадо, Эскудеро, Сарабия, Иборра, Н'Зонзи, Насри, Витоло, Бен-Йедер.
Встреча начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер Сити» — «Севилья»
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