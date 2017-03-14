Касильяс обойдёт Мальдини и установит рекорд по количеству матчей в еврокубках

Вратарь «Порту» Икер Касильяс попал в стартовый состав на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом». В первой игре туринцы победили 2:0.
Этот матч станет для 35-летнего Касильяса 175-м за карьеру в еврокубках. Голкипер обойдёт легендарного защитника «Милана» Паоло Мальдини (174) и установит рекорд по количеству матчей в еврокубках.
Икер Касильяс лидирует и в общем зачёте по количеству игр в Лиге чемпионов: матч с «Юве» станет для него 164-м в турнире.
Встреча начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Порту».
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