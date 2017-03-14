Нани не поможет «Валенсии» в матче с «Барселоной»

Полузащитник «Валенсии» Луиш Нани не сможет принять участие в гостевом матче 28-го тура чемпионата Испании против «Барселоны», сообщает Marca.
30-летний португальский футболист, который получил мышечную травму бедра в конце февраля, не успеет восстановиться после повреждения и будет вынужден пропустить игру против каталонской команды. Встреча запланирована на 19 марта.
Нани в нынешнем сезоне чемпионата Испании принял участие в 18 матчах за «Валенсию», забил три гола и отдал семь результативных передач.