Монтелла: «Милан» по полной участвует в гонке за попадание в еврокубки

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла оценил шансы россонери на попадание в еврокубки по итогам сезона.
«Да, „Милан“ по полной участвует в гонке за попадание в еврокубки, хотя уровень первых семи или восьми команд Серии А вырос по сравнению с прошлым сезоном. У нас неплохие шансы добиться желаемого, хотя для этого нам придётся сделать что-то экстраординарное. Надо сделать всё возможное, мы готовы бороться до конца», — сказал Монтелла в эфире Mediaset Premium.
«Милан» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, отставая от зоны еврокубков на 4 очка.