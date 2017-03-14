Турбин: даже после всех повторов у меня нет полной уверенности, что гол был

Судья Евгений Турбин в эфире программы «Свисток» рассказал о спорных моментах, возникших в матче РФПЛ «Амкар» — «Зенит» (1:0). Встречу обслуживала бригада Турбина.
«Что касается вопроса о том, пересёк ли мяч линию ворот полностью, то всё-таки 100-процентной уверенности после тех просмотров, что я видел, нет. Именно об этом мне в рацию сказал ассистент. Игрок „Зенита“ по каким-то причинам выбил мяч с линии ворот, и это усложнило ситуацию. Если у судей нет полной уверенности, что мяч пересёк линию, то они не могут засчитывать гол.
Далее — эпизод в штрафной „Амкара“, когда Дзюба просил пенальти. На поле я видел небольшой контакт. Но, на мой взгляд, это не нарушение. Соответственно, пенальти за такое не ставится. Тут главное, что если контакт и был, то он не мог привести к такому падению Дзюбы», — сказал Турбин.
Видео спорного момента можно посмотреть на официальном сайте «Зенита» (с 00:50).