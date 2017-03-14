Шевченко: от Хорватии ждут только победы над сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча квалификации ЧМ-2018 с Хорватией (24 марта).
«Готовимся к плотному графику работы. Наша задача сыграть хорошо, а для этого нужно сосредоточенно поработать. Сейчас мы лучше знаем наших игроков и их возможности. Хотя тогда в начале сентября игроки, возможно, были в лучшей форме, чем сейчас.
От Хорватии ждут только победы — это тоже определённое давление. У Анте Чачича прекрасный подбор игроков, на многих позициях высокая конкуренция. Для нас плюс, что не будет играть Перишич, но хорваты имеют кем его заменить. Они играют в четыре защитника. Возможно, в игре против нас будут использовать двух своих главных нападающих — Калинича и Манждукича, который сыграет слева. Этот состав опытен, они провели весьма удачное Евро-2016. Но игра будет сложной для обеих команд», — приводит слова Шевченко SportArena.