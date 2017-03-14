Жардим: у «Монако» и «Манчестер Сити» атака заложена в ДНК

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (15 марта). Дома «горожане» победили со счётом 5:3.
«Думаю, обе команды будут атаковать. Изначально нам надо забивать два мяча, поэтому будем стараться. Игроки соперника очень опасны индивидуально и тоже могут отличиться в любой момент. Поэтому, чтобы пройти в следующий круг, нам все же нужно забивать как минимум трижды.
У обеих команд атака заложена в ДНК, и не думаю, что они изменят своему стилю. Сложно поменять атакующий менталитет футболистов. Завтра должно быть много пространства, много атак и, возможно, много голов», — цитирует Жардима сайт УЕФА
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