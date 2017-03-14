Болельщики «Зенита» создали петицию с требованием отстранить Турбина от работы

Болельщики «Зенита» создали петицию с требованием отстранить от судейства арбитра матча 19-го тура РФПЛ «Амкар» — «Зенит» (1:0) Евгения Турбина и отправить в отставку главу департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского. На данный момент петиция набрала около 400 подписей.
«Мы, болельщики ФК «Зенит», возмущены судейством в матче 19-го тура РФПЛ «Амкар» — «Зенит». Мы требуем запретить обслуживать матчи РФПЛ судейской бригаде во главе с Евгением Турбиным, отправить в отставку руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Дмитриевича Будогосского и пересмотреть оценку эпизодов матча «Амкар» — «Зенит», а именно:
1) незасчитанный гол на 7-й минуте встречи;
2) незасчитанный гол Артёма Дзюбы на 22-й минуте встречи после розыгрыша свободного удара Хомичем;
3) неназначенный пенальти за фол на Артеме Дзюбе в штрафной ворот «Амкара» на 66-й минуте.
Петиция будет направлена в адрес президента Российского футбольного союза Виталия Мутко и президента РФПЛ Сергея Прядкина», — гласит текст петиции.