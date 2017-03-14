Годин: «Атлетико» находится в хорошей форме и надеется выйти в четвертьфинал ЛЧ

Защитник «Атлетико» Диего Годин поделился ожиданиями от ответного домашнего матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Байера», который состоится 15 марта. В первой встрече мадридская команда победила со счётом 4:2.
«Выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов четвёртый год подряд – это большое достижение. Это может показаться чем-то обыденным, но это не так. Это здорово как для клуба, так и для игроков. Завтра нас ожидает сложный матч, к которому мы относимся со всей серьёзностью, поскольку хотим выйти в следующий раунд. Сейчас важный этап нынешнего сезона и по выступлениям в Лиге чемпионов, и в чемпионате Испании. Всё зависит только от нас. Команда находится в хорошей форме и надеется завершить противостояние наилучшим образом», – цитирует Година пресс-служба УЕФА.
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