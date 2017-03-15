Муравьёв: если ЦСКА не выкупит Ионова, будем искать другие варианты аренды

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьёв, побывав в гостях у «Чемпионата», сообщил, что клуб снова отдаст в аренду полузащитника Алексея Ионова в том случае, если ЦСКА не захочет выкупать его по окончании нынешнего арендного соглашения.
«Что будем делать, если ЦСКА не воспользуется опцией выкупа? С такой зарплатой, как у Ионова, нам тяжело будет справиться. Будем искать другие варианты аренды», — сказал Муравьёв.
ЦСКА арендовал Ионова в июне 2016 года, подписав соглашение сроком на один год с правом последующего выкупа. В феврале председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский сообщил, что зарплату Ионову платит ЦСКА.
В нынешнем сезоне Ионов принял участие в 20 матчах за ЦСКА во всех турнирах, записал на свой счёт два гола и две результативные передачи.
Полное интервью с Евгением Муравьёвым появится на «Чемпионате» в ближайшее время.