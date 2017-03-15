«Лестер» — «Севилья»: Морган стал первым ямайцем, который забил в Лиге чемпионов

Защитник «Лестер Сити» Уэс Морган, который отличился в домашнем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи», стал первым представителем Ямайки, забившим гол в этом турнире.
Морган отличился на 27-й минуте встречи после передачи Рияда Мареза, открыв счёт в этой встрече. Таким образом, он стал представителем 94-й страны, чьи футболисты забивали в Лиге чемпионов. Самыми результативными в главном клубном европейском турнире являются бразильские футболисты, на счету которых 189 голов.
«Чемпионат» ведёт тестовую онлайн-трансляцию матча «Лестер Сити»» — Севилья».