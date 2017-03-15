Три российских клуба выступят в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19

После вылета «Порту» из Лиги чемпионов Россия обеспечила себе шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, поскольку Португалия уже не сможет пополнить свою очковую копилку в текущем сезоне. Суммарный коэффициент России составляет 50,532, а Португалии — 49,332.
Россия получила право заявить три команды на Лигу чемпионов и ещё три на Лигу Европы в сезоне-2018/19. Две команды — чемпион и вице-чемпион России сезона-2017/18 — отправятся напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов, а бронзовый призёр стартует в третьем отборочном раунде.
«Ростов» принёс России в текущем сезоне уже 15 очков, «Зенит» – 12, «Краснодар» – 11,5. ЦСКА добавил 7 очков, а «Спартак» – 0,5.