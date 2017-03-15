Буффон: я не хочу, чтобы в 1/4 финала ЛЧ «Ювентусу» попался «Лестер»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился впечатлениями от победы над «Порту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0) и сообщил, что не хотел бы попасть в следующем раунде на «Лестер Сити». В первой встрече «Ювентус» на выезде обыграл «Порту» со счётом 2:0.
«Все игры на таком уровне очень тяжелые, независимо от результата. Когда победил в первом матче и остался в большинстве во втором, можно расслабиться и поплатиться за это. Мы стали заметно сильнее, обрели уверенность. Это и была цель, которую мы поставили перед собой пять лет назад, когда начали этот путь. Если попадаешь в 1/4 финала 10 лет подряд, то, в конечном итоге, вероятно, рано или поздно выиграешь турнир.
Я хочу избежать „Лестера“. У них есть энтузиазм и страсть, а также оружие, способное нанести вред командам, играющим первым номером», — сказал Буффон в эфире Mediaset Premium.