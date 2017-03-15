Морган: «Лестер» вновь сотворил невозможное

Защитник «Лестер Сити» Уэс Морган прокомментировал выход команды в 1/4 финала Лиги чемпионов после победы над «Севильей» (2:0) в ответном матче.
«Невероятно! Не могу в это поверить! Мы новички в Лиге чемпионов и не ожидали от себя такой прыти, но команда дошла до четвертьфинала. Должно быть, это один из величайших вечеров в истории клуба. Не уверен, что подобное повторится, но мы это сделали. Нам удалось доказать, что многие ошибались на наш счёт. Мы вновь сотворили невозможное. Неважно, кто нам попадётся в следующем раунде. Это фантастический вечер для „Лестера“. Нам нельзя забывать о чемпионате Англии, но мы насладимся этим моментом», — приводит слова Моргана BT Sport.