Шекспир: «Лестер» выбил из Лиги чемпионов одну из сильнейших команд Европы

Главный тренер «Лестер Сити» Крэйг Шекспир прокомментировал выход команды в 1/4 финала Лиги чемпионов после победы над «Севильей» (2:0) в ответном матче.
«Мы показывали великолепный футбол от стартового свистка до последней секунды. Ребята продемонстрировали свой характер. „Лестер“ по-настоящему хорош, когда игроки выступают с воодушевлением и атакуют чужие ворота. Планировали создать максимальные трудности футболистам „Севильи“ и диктовать им свои условия. Шмейхель — великолепный вратарь. Он показал свой уровень, когда это было больше всего нужно команде. Нам удалось выбить одну из сильнейших команд Европы, и мы можем гордиться этим достижением», — приводит слова Шекспира Mirror.