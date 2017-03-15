Аллегри: «Ювентусу» нужно улучшать качество футбола

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выразил разочарование игрой команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту», несмотря на победу со счётом 1:0. Туринцы уверенно выиграли двухматчевую дуэль — 3:0.
«Наш клуб выполнил задачу по выходу в четвертьфинал, и посмотрим, с кем предстоит играть дальше. Однако „Ювентусу“ нужно улучшать качество футбола — сегодня во втором тайме наша игра оставляла желать лучшего. Результат — это ещё не всё. Если в первом тайме мы играли умно и не допускали рисков, то во втором, при численном преимуществе, и атаки развивали плохо, и в защите проваливались. Пару раз „Порту“ мог нас наказать.
Мы должны выбирать что-то одно: либо забивать больше голов, либо чётко контролировать мяч, не давая сопернику проснуться. Сегодня не было ни того, ни другого. Да, в итоге команда добилась результата, затратив минимум сил. Но второй тайм мне не понравился. Мы чересчур спешили, ошибались, хотя теперь у нас есть чёткое понимание того, над чем нужно работать на тренировках», — цитирует Аллегри Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.